Cunhado de Ana Hickmann fala após absolvição: 'Faria tudo de novo'

Gustavo Corrêa afirmou que não se arrepende e diz que acusação era absurda

O cunhado de Ana Hickmann, Gustavo Corrêa, 35 anos, comentou no Instagram a decisão da Justiça de absolvê-lo da acusação de homicídio doloso. Gustavo matou em 2016 Rodrigo Augusto de Pádua, um homem obcecado pela apresentadora que invadiu o hotel em que ela estava e a fez refém.

Primeiro, ele postou uma foto com a notícia. Na legenda, criticou o promotor do caso. "Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força! Mais uma etapa vencida !! Agora são três decisões favoráveis a mim contra a de um promotor que insiste em me condenar. Siga em frente na sua empreitada em destruir com a minha vida que eu sigo com minha defesa. Fiz e faria tudo de novo, sempre disse isso. Saí para trabalhar enquanto esse psicopata saiu pra dizimar uma família. Segue o jogo da vida, que mais parece uma montanha russa!! Respondo a todos assim que possível. MUITO OBRIGADO!", escreveu.

Depois, Gustavo gravou um vídeo. "Queria agradecer muito ao apoio de todos, as mensagens, telefonemas. Não consigo atender a todo mundo. Graças a Deus, tem muita gente me apoiando. Acredito que não poderia ter sido diferente, todo mundo se coloca no meu lugar", afirmou Gustavo. Ele também disse que não se conforma em ter sido denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso. "A situação é bizarra e absurda, como eu já disse. Não me arrependo de nada, faria tudo de novo. São três decisões favoráveis a meu respeito contra a decisão do promotor, que insiste em me incriminar. Esse episódio não acabou, mas a gente tem um céu azul pela frente", completou.

Ana Hickmann também comentou a notícia. "Finalmente um drama acabou! A justiça se fez presente! A Paz entrou em nossos corações ! Obrigada a todos que nos apoiaram e uniram a nós nessa batalha! Obrigada a Justiça Brasileira!", escreveu a apresentadora.

Como Rodrigo foi morto com três tiros na nunca, o promotor Francisco Santiago entendeu que houve excesso de legítima defesa e já passou a se configurar como homicídio. Por isso, justificou a denúncia contra Gustavo. Mas a juíza Âmalin Aziz Sant'Ana, do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, entendeu que a legítima defesa se justificou.

“Se o acusado Gustavo efetuou um ou três tiros, tal questão é resolvida com o conhecimento pacífico e indiscutível de que a legítima defesa não se mede objetivamente, pois, a pessoa que luta por sua vida, desfere tantos tiros quanto sua emoção no momento, ou mesmo seu instinto de preservação, demonstram ser necessários. Nenhum de nós, em momento de contenda física incessante, como comprovado, consegue ter discernimento se se está efetuando os disparos estritamente necessários para resguardar sua vida, ou não”, disse a juíza em sua decisão.

Relembre

Rodrigo morreu depois de levar três tiros de Gustavo. Enquanto o MP alegou que houve intenção de matar, e não apenas de se defender, a defesa afirmou que o réu agiu durante uma luta corporal contra Rodrigo, que além de Ana Hickmann também apontou arma para outras pessoas da família.

Rodrigo, que era de Juiz de Fora, na Zona da Mata, se hospedou à época no mesmo hotel em que a apresentadora estava. Hickmann viajou a Belo Horizonte para lançamento de produto de sua marca.

Depois do almoço, Rodrigo, armado, rendeu o cunhado da apresentadora no lobby do hotel e o obrigou a levá-lo até o quarto da apresentadora, que estava com sua assessora, Giovana Oliveira. Rodrigo disse aos três que ficassem de costas e passou a xingar Hickmann. Em seguida, fez disparos. Gustavo reagiu, começou a lutar com Rodrigo e o matou utilizando a arma do suposto fã. Um tiro dado por Rodrigo acertou a Giovana, que chegou a ficar internada em hospitais de Belo Horizonte e São Paulo.