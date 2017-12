Dado Dolabella tem prisão decretada pela segunda vez esse ano

O ator deve R$ 196.397,54 referentes à pensão alimentícia de um de seus filhos com Fabiana Vasconcelos Neves

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o ator Dado Dolabella teve prisão decretada novamente por não pagar pensão alimentícia. Em agosto, o ator foi preso pelo mesmo motivo, mas liberado menos de 24 horas depois. Dias afirmou ainda que o juiz Marco Antonio de Souza, da 1ª Vara da Família do Fórum do Rio de Janeiro, decretou a prisão de Dado em 15 de dezembro, pelo prazo de 60 dias, por dever R$ 196.397,54 referentes à pensão alimentícia de um de seus filhos com Fabiana Vasconcelos Neves, mas a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro não soube informar se o pedido de prisão já foi cumprido.