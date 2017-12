Dan Miranda prepara CD com participação de Jorge e Mateus

Durante o Festival Virada, o artista falou sobre seus novos projetos

Depois de passar pelas bandas Filhos de Jorge e Avenida Sete, o cantor Dan Miranda prepara CD novo de inéditas. Ao Alô Alô Correio, nesta sexta-feira (30), no Festival Virada Salvador, ele contou que a nova produção terá participações de Jorge E Mateus e Thierry. Confira.



Esse ano você vai fazer ensaio de verão?

Esse ano está meio apertado, por conta do CD novo que estou lançando. Nossa agenda cresceu demais e não vai dar pra fazer ensaio. Vamos lançar a música nova, que se chama Malemolência, e ela tem até uma coreografia legal.



Você tem outros projetos paralelos, não é?

Tenho, sim. Agora, por exemplo, estou com Márcia Freire, Márcia Short e André Lelis. Estamos fazendo o Axé das antigas, toda quinta no Zen.



Você falou aí do CD novo. O que você tem de novidade que pode nos adiantar?

O CD novo é ao vivo, tem essa música que falei e o próximo, que é autoral, tem música com meu parceiro Thierry e com a dupla Jorge e Mateus.



Se você pudesse escolher algo de muito bom pra acontecer em 2018, o que escolheria?

Olha, o que eu escolheria já está acontecendo que é o renascimento da nossa música. Quero me unir a coisas que façam a nossa música crescer cada vez mais.