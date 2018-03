Dandê apresenta música inédita em show na Tropos

Show acontece nesta sexta (30) e tem Jadsa Castro, Rafaela Moreira e Ian Cardoso como convidados

O músico soteropolitano Dandê lança nesta sexta-feira o single Samba In 5 durante show na Tropos Co., no Rio Vermelho. A canção, composta em parceria com Jeã de Assis, estará no primeiro EP do artista, que tem lançamento previsto para abril. No show, que faz parte da série Live Set, Dandê experimenta sonoridades alternando violão, pandeiro e bits eletrônicos.

A noite conta com a participação de Jadsa Castro, Rafaela Moreira e Ian Cardoso (Pirombeira), novos artistas da cena musical da cidade e que também são referências sonoras para o anfitrião, que toca acompanhado por Ricardo Flocos nos bits de bateria eletrônica. O público paga quanto puder.



Daniel Dandê mergulhou musicalmente nas claves rítmicas em 2016, quando começou a estudar o método Universo Percussivo Baiano (UPB), de Letieres Leite. Apesar do violão ser o seu principal instrumento, Dandê aprofundou-se nos estudo percussivos e eletrônicos.

Seu mais novo lançamento, Samba In 5, é uma canção que sintetiza a proposta artística de Dandê: um diálogo entre a ancestralidade e o futurismo, ambos enraizados nas matrizes afrobaianas. A proposta conceitual e estética está colocada na temática das letras, na mescla entre tambores, guitarras e sons eletrônicos e na estrutura rítmica das canções, baseadas nas claves do universo percussivo baiano.



Serviço

O quê: Dandê Live Set, com Jadsa Castro, Rafaela Moreira e Ian Cardoso

Quando: 30 de março, às 20h

Onde: Tropos Co. – Rua Ilhéus, 214, Rio Vermelho

Quanto: Pague quanto puder