Dani Suzuki revela segredo para manter boa forma aos 40 anos

Atriz e apresentadora faz várias atividades físicas e cuida da alimentação

A atriz e apresentadora Dani Suzuki, de 40 anos, chama atenção pela boa forma. Em entrevista ao 'GShow', ela contou que faz ioga, surf, capoeira e balé. Além disso, a artista não deixa de lado a hidratação e bebe muita água durante o dia.





As aulas de surf Dani faz na companhia do filho Kauai e do surfista Willyam Santana. “Nosso mestre, além de surfar com movimentos contínuos e expressivos, que é o surf que acho bonito, nos ensina sobre alimentação, como ser educado e generoso na água, ensina sobre os ventos, mares e chuvas e ainda nos faz gargalhar até chorar. É essa vibe que faz o dia e os perrengues no mar valerem a pena”, revelou ela.





Dani Suzuki disse ainda que investe em alimentação orgânica: “a gente é o que come, definitivamente. Escolho alimentos que vão realmente me dar força e me deixar saudável. Não adianta comer somente saladas, frutas e legumes e achar que está sendo saudável". Essa escolha alimentar tem também como motivação fortalecer a agricultura familiar.

(Foto: Reprodução)