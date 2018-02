Daniela fez folia antecipada em shopping para divulgar Banzeiro

Cantora reuniu a imprensa pra anunciar sua agenda de Carnaval e revelou que vai apresentar surpresas na sua passagem pelos circuitos

O Carnaval da cantora Daniela Mercury já começou. Foi o que vimos ontem no Shopping da Bahia, quando ela convocou a imprensa para a tradicional coletiva de todos os anos antes da folia. Só que, além dos jornalistas, seus fãs se fizeram presentes. A entrevista mesmo aconteceu no restaurante Shiro, no terceiro piso.

Mas, a farra começou no primeiro piso quando acompanhada de bailarinos adultos e mirins ela adentrou na praça de alimentação, ao som de Banzeiro, e causou um tumulto maravilhoso. Cantou várias vezes, agitou o pedaço causando um verdadeiro fuzuê. Depois, todos a seguiram para a conversa. Mas, só entraram os profissionais.

E, como sempre digo, Daniela Mercury é caprichosa em tudo o que faz. Para começar, apresentou logo de cara o grafiteiro Marcos Costa, morador do Cabula e dono de um trabalho elogiadíssimo. Ele já está grafitando o trio com o qual a artista desfilará nos quatro dias de Carnaval nos dois circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande/Avenida Sete).

Na segunda-feira de Carnaval, Marcos vai grafitar em pleno trio a cantora e seu balé. “Comemorando 20 anos de Pipoca da Rainha, eu vou ter uma turma banzeira espetacular em cima do trio, 15 bailarinos da Ebateca comigo. O Triato vai virar uma caixinha de música, vai fazer o Baile do Palácio, um baile de Carnaval antigo com as máscaras dos banzeiros e com os cinco personagens da Cia Baiana de Patifaria”, disse.

Animada, Daniela cantou e falou das sessões para a escolha das fantasias, disse que vai escolher o samba para presidente e detalhou sobre a fragrância Banzeira que será borrifada durante o desfile dos trios. A folia de Daniela começa na quinta-feira com a Pipoca da Rainha no Circuito Dodô (Barra/Ondina). No sábado, ela vai até a cidade de Barreiras, onde puxa um trio. Volta domingo para Salvador, de novo na Barra/Ondina, puxando o Bloco Crocodilo. Segunda-feira, anima o Crocodilo com o tema Axé Futurista, com orixás tecnológicos comemorando os 25 anos do Canto da Cidade. Na terça-feira, faz a pipoca no Campo Grande com Amanda Santiago. E no domingo, o pós-Carnaval da Pipoca da Rainha em São Paulo.





AGENDA DA RAINHA:

Dia 8/2 - Quinta-feira Pipoca da Rainha 20 Anos com bailarinas da Ebateca e Cia Baiana de Patifaria no Circuito Dodô

Dia 10/2 - Sábado Carnaval na cidade de Barreiras puxando um trio independente

Dia 11/2 - Domingo Bloco Crocodilo com as drags Melaine, Izabela e Yanna as gêmeas alemãs Raphaella e Isabella e os bailarinos afros no Circuito Dodô

Dia 12/2 - Segunda-feira Bloco Crocodilo no Circuito Dodô

Dia 13/2 - Terça-feira Pipoca da Rainha 20 Anos. Com participação de Amanda Santiago. É dia de eleger um Samba para Presidente no Circuito Osmar

Dia 18/2 - Domingo Pipoca da Rainha. Pelo terceiro ano consecutivo, na Rua da Consolação encerrando a festa em São Paulo, onde a cantora possui uma legião de fãs apaixonados