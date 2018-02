Daniela Mercury anima folião pipoca no Campo Grande

Daniela Mercury desfilou mais uma vez toda sua majestade no Circuito Osmar (Campo Grande) na tarde desta terça-feira, último dia de folia na capital baiana. A cantora esbanjou vigor e elegância em mais um dos seus 35 anos de trio elétrico.

(Foto: Celia Santos/Divulgação)

Na passarela do Campo Grande, Daniela recebeu em cima de seu trio, a Cia Baiana de Patifaria, bailarinos afros, as drags queen Melanie, Isabella e Yanna, além da cantora Amanda Santiago. Cada um defendeu um samba pra presidente, como pede uma das cações da cantora em seu 'ET Tri Eletro'. Uma verdadeira eleição aconteceu na avenida, com direito a urna eletrônica e tudo mais. E quem levou a faixa presidencial foi Fanta Maria, personagem de A Bofetada, que está completando três décadas em 2018.

Depois, Daniela puxou Banzeiro, que fez os milhares de seguidores fiéis da Rainha delirarem na Pipoca. Ao entrar na Avenida Sete, a cantora lançou um repertório de sambas reggae e sambas afro, com os sucessos que marcaram a sua carreira, que este ano celebra também os 25 anos do Canto da Cidade, música que ajudou a popularizar o axé em todo o país.

O carnaval de Daniela não se encerra por aqui. No próximo domingo (18), ela comanda pelo terceiro ano consecutivo a Pipoca da Rainha, em São Paulo.

