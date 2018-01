Evento acontece na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio

Danniel Viera no Festival Virada: primeiro show desta segunda-feira. ( Foto: Alexandre Galvão)

O sertanejo descontraído do cantor Danniel Vieira já toma conta da festa na Orla da Boca do Rio, neste primeiro dia do ano, abrindo o palco do Festival da Virada. Em seu repertório além de suas gravações, Dan Vieira cantou sucessos de outros sertanejos, como “Eu sei de cor”, da cantora Marília Mendonça, e o hit "Acordando o prédio", de Luan Santana.