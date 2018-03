Dante reafirma desejo de jogar no Bahia: 'time do coração'

Jogador de 34 anos atualmente defende o Nice, da França

Titular no Nice, da França, o zagueiro Dante, de 34 anos, não esconde seu amor pelo Bahia. Em entrevista ao site globoesporte.com, o baiano voltou a reafirmar o desejo de atuar no tricolor. Com contrato com o clube francês até junho de 2019, ele deixou o futuro aberto, mas se mostrou animado com a possibilidade de voltar ao Brasil.

"Eu tenho muita vontade de encerrar no Bahia. Meu time de coração, time que eu amo muito, mesmo que eu nunca tenho jogado. Sempre fui torcedor, sempre tive grande carinho por esse time. É o time da família, de pai, de mãe, então seria muito especial para mim terminar minha carreira lá", disse Dante.

Baiano de Salvador, Dante se profissionalizou pelo Juventude e fez toda a carreira na Europa. No velho continente, ele defendeu equipes como Lille, Standard Liège, Borussia M´gladbach, Bayern de Munique e Wolfsburg. Em 2014, Dante fez parte do elenco do Brasil que disputou a Copa do Mundo.