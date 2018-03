Das contas às queixas; aplicativos facilitam a vida em condomínio

Novas plataformas melhoram a comunicação entre administração e condôminos, veja lista de aplicativos disponíveis para IOS e Android

Frederico Neves tem recebido elogios após a adoção de um aplicativo na administração condominial. (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Há quem diga que o síndico é o prefeito do condomínio, e administrar um espaço que concentra o convívio de muita gente pode ser tão desafiador quando gerir uma cidade. É para escapar dos problemas de comunicação e oferecer uma gestão cada vez mais eficiente que administrações condominiais estão investindo cada vez mais em aplicativos que auxiliam na rotina administrativa, melhorando o diálogo entre condôminos e gestores.



As listas de utilidades de cada aplicativo são diversas. No caso do síndico Frederico Neves, que administra um condomínio de 372 unidades, na Federação, a ferramenta contratado foi o MyCond, desenvolvida por uma empresa soteropolitana. Desde que contratou o serviço, ele notou uma melhora imediata nos trabalhos. “Facilita muito a gestão. Antes, quando emitíamos um comunicado, a divulgação precisava ser feita por e-mail ou aviso no elevador, e nem sempre todo mundo tinha acesso e isso criava muitos desentendimentos”, afirma.

Com o aplicativo, Frederico consegue não só mandar os comunicados, mas conferir quem leu e gerir diversos serviços, como reserva de área de lazer, solicitação de manutenção, emissão de guias de pagamento, entre outras facilidades.

“Aproximou toda a comunidade do condomínio, e descomplicou a administração, pois posso gerir de forma remota. Esse final de semana estarei viajando e posso conferir tudo que está acontecendo”, explica.



De acordo com a presidente do MyCond, Ana Rita Oliveira, o app, que foi feito por encomenda para um cliente há três anos, teve uma grande aceitação e opera em 120 condomínios de Salvador. “O objetivo aqui é realmente facilitar a administração condominial, e o sistema é adaptável às necessidades do cliente, pode conter formulário de matrículas para atividades do condomínio, pagamentos, registro de ocorrência, e até atas das assembleias”, comenta.



Rápido e prático

Presidente do Sindicato da Habitação, seção Bahia (Secovi-Ba), Kelsor Fernandes diz que os aplicativos têm sido o alívio de muitos síndicos em função da praticidade que oferecem. "Os empreendimentos em Salvador têm se tornado cada vez mais amplos e populosos, por isso é normal que a administração e os condôminos acabem tendo dificuldade de comunicação em função da velocidade com as quais as coisas acontecem", ressalta. "É assim que percebo o quanto o uso dos aplicativos tem crescido e se tornado instrumental para uma gestão cada vez mais eficiente".



Para Kelsor, o rateio do app entre os moradores faz a relação custo benefício vantajosa para o condomínio, pois agrega comodidade para todos. "Os preços em geral são adaptáveis às necessidades do condomínio, mas levando em consideração a desburocratização que esses sistemas oferecem, com certeza vale à pena".

Conheça os principais apps de administração condominial:





MyCond App gratuito para condomínios com até 10 pessoas para degustação. A aplicação oferece treinamento, suporte e customiz ações. Disponível para IOS e Android. Condomob Além das soluções administrativas o app oferece registro de ocorrência com foto, portaria remota, assembleias virtuais. Pacotes a partir de R$ 100. IOS e Android. Ucondo O app possui área de transparência para dar acesso aos documentos do condomínio. Também disponível em versão gratuita, atende IOS e Android. Severino Comunicação é o forte do Severino, que permite o contato entre vizinhos para notificação de alguma ocorrência. Com diferentes planos, o app atende IOS e Android.