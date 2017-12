De biquíni, Ivete posa com o filho e sobrinhos:'Feliz Natal!'

De folga, a cantora aproveita o feriado de Natal em clima praieiro

A cantora Ivete Sangalo postou uma foto neste domingo (24), véspera de Natal, ao lado do filho Marcelo, da irmã Cynthia Sangalo e dos sobrinhos."Eu e meus filhos ! Família ! Natal de amor Feliz Natal minha gente !!!", postou na legenda, já no clima natalino.

Antes, a cantora também mostrou detalhes da decoração e alguns enfeites para sua festa de Natal. Nas imagens, é possível ver caixinhas de jujubas com a frase: “Feliz Natal! Marcelo, Ivete, Daniel & Babies Sangalo Cady”, mantendo o mistério sobre o nome das gêmeas.

A cantora espera duas meninas. Ela revelou que depois de tentar por muito tempo engravidar acabou recorrendo à inseminação artificial. Ela está grávida de quase sete meses e vai dar um tempo dos palcos depois de participar do Festival da Virada, em Salvador, onde se apresenta no dia 31. A cantora não deve participar do Carnaval.