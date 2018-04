De folga, Bahia foca no Santos a partir de amanhã

Tricolor enfrenta a equipe paulista no sábado (21), às 16h, na Fonte Nova

Depois de duas derrotas consecutivas fora de Salvador, o Bahia terá a chance de reagir dentro de seus domínios. No sábado (21), o tricolor recebe o Santos, às 16h, na Fonte Nova. A partida marcará a estreia em casa da equipe no Campeonato Brasileiro. Os preparativos para o duelo com o alvinegro serão iniciados na quarta-feira (18), às 15h, quando o elenco se reapresenta no Fazendão. A delegação retornou da Bolívia na segunda-feira (16) de manhã e ganhou folga nesta terça-feira (17).

O rendimento do Bahia na última semana não foi bom. No último dia 11, o tricolor perdeu na estreia da Copa Sul-Americana para o Blooming, por 1x0, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Na sequência, domingo (15), mais um tropeço, dessa vez na estreia do Brasileirão: derrota por 2x0 para o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Diante do Santos, o time comandado por Guto Ferreira vai tentar fazer valer o mando de campo. Nesta temporada, o tricolor tem 83% de aproveitamento em casa. Foram oito triunfos, um empate e apenas uma derrota, por 1x0, lamentada contra o Botafogo-PB, na Fonte Nova, no dia 18 de janeiro, na estreia da Copa do Nordeste e primeiro jogo oficial no ano.

No jogo contra o Santos, o técnico Guto Ferreira poderá contar com o zagueiro Lucas Fonseca e o atacante Kayke. Queixando-se de cansaço muscular, Lucas não enfrentou o Blooming, nem o Internacional. Recuperado de uma contusão no tornozelo, Kayke não entra em campo desde o dia 20 de março, quando o Bahia goleou o Altos, por 5x2, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.