De negócio próprio a Neymar no Bahia: sonho de virar milionário leva baianos às lotéricas

Apostas podem ser feitas até 14h de domingo

No final do ano, as esperanças de dias mais prósperos e felizes se renovam. Pensando em realizar todos os sonhos, desde estudar no exterior até trazer Neymar para o Bahia, muita gente correu para as lotéricas para apostar na mega da virada. O prêmio de R$ 280 milhões será sorteado a partir das 20h deste domingo (31), com transmissão ao vivo pelos principais canais de televisão.

O microempreendedor Ademário Souza, 44 anos, não tem dúvida de como usaria os milhões. "Eu queria abrir um sexshop, porque nunca vi um falir", se diverte ele, que também sonha em pagar as dívidas e se mudar para o Canadá.

'Quero abrir um sexshop', diz Ademário Souza sobre os planos para o prêmio da mega da virada

(Foto: Raquel Saraiva/CORREIO)

Investimento também é o objetivo do empresário Vinícius Ventura, 33, que usou os números das datas de nascimento do filho, da mãe e do irmão para dar sorte no jogo. "Eu ia investir o dinheiro para nunca mais ser pobre", ele ri.

Muito solidário, ele planeja também colaborar com o time do coração.

"Ia ser bom comprar um jogador pra ajudar o Bahia. Podia ser Neymar", diz ele, que investiu R$ 24 em jogos individuais e em um bolão.



Família

Larissa Guimarães, 37, não pensou em como usaria o dinheiro, mas sabe qual seria sua primeira iniciativa: "eu ia sumir!". A cuidadora afirma que levaria o marido e o filho com ela.

Gustavo, filho de Larissa, tem 8 anos e fez planos para o dinheiro da mãe. "A gente ia ajudar quem tá precisando, íamos comprar uma casa e pagar as contas. Ah, e comprar um carro de controle remoto pra mim", sonha o menino.

A dona de casa Neuza Borges, 56, pediu para o neto escolher os números dos cinco jogos que fez.

"Eu ia botar silicone, malhar, contratar um personal... Não custa sonhar, né?", se diverte a dona de casa.

Planos

Tem gente que diz preferir sonhar com os pés no chão. A professora Marivalda Pereira contou que ajudaria os sobrinhos e o filho "investindo em desejos que possibilitem uma vida melhor para eles, como pagar uma faculdade".

Marivalda também aproveitaria para cuidar bastante dela. "Faria meu doutorado em Portugal e pagaria um instrutor de yoga, um personalizado e um analista para me atenderem todos os dias", ela se diverte.

Apostas

Quem ainda não apostou pode ficar tranquilo. O movimento nas lotéricas neste sábado (30) está pequeno, ao contrário do que foi registrado de segunda a sexta. “Pode vir apostar que tá tranquilo”, disse a atendente Lúcia Santos, da lotérica que fica em frente ao Cemitério Campo Santo, na Federação.

As apostas podem ser feitas até as 14h deste domingo (31) nas lotéricas - o horário de funcionamento das lotéricas varia de acordo com a localidade da agência. Quem possui conta corrente na Caixa pode fazer aposta pelo computador, tablet ou smartphone através do internet banking.

Caso somente um apostador leve o prêmio, considerado o maior da história das loterias brasileiras, o novo milionário poderá se aposentar com uma fortuna equivalente a outro prêmio de loteria por mês, cerca de R$ 1,2 milhão, apenas investindo na poupança.

O rendimento é suficiente para comprar um apartamento de luxo ou uma frota com 40 carros populares.

Apostas na Mega da Virada

Quando: até as 14h do dia 31 (domingo)

Onde: lotéricas (horário de funcionamento varia) ou no site http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias (apenas para titulares de conta na Caixa)

Valor: a partir de R$ 3,50 (aposta simples) e R$ 4 (bolões organizado pelas unidades lotéricas)

Prêmio: R$ 280 milhões

Sorteio: a partir das 20h50 do dia 31 (domingo)