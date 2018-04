De novo: Leo Santana e Lore Improta reatam noivado

Novidade foi contada pelo cantor durante entrevista nos bastidores do Domingão do Faustão

O cantor Leo Santana revelou que está namorando novamente Lore Improta. Não é notícia velha, do fim do ano passado. A novidade foi anunciada durante entrevista nos bastidores do Domingo do Faustão, nesta terça-feira (17). No próximo domingo (22), ele participa do quadro Ding Dong.

"Estou suave, tranquilão e continuo namorando. Mas dessa vez mais restrito, estou com a mesma pessoa, que é a Lore Improta. Mas estamos vivendo mais pra gente", explicou o cantor.

O pagodeiro revelou que mais uma vez sentou para conversar com a dançarina e ajustar o relacionamento. "A gente conversou muito, procurou se entender, viver mais pra gente, para os nosso amigos", contou o cantor.

A dançarina ainda não se pronunciou sobre a volta do noivado. Essa semana, inclusive, ela estava nos Estados Unidos no festival Coachella em uma ação como convidada do aplicativo de relacionamentos Tinder.

Foto: Reprodução/Instagram





Término

No final de março, eles voltaram a seguir no Instagram, o que levantou rumores de que poderiam retomar a relação. Eles estavam separados desde o início do mês. “Tem muita coisa que acontece por trás que vocês não sabem”, explicou Lore, na época.

A primeira vez que eles terminaram o noivado foi em dezembro de 2017. Na época, a própria dançarina comunicou a separação, também por meio dos Stories do Instagram.

Lorena compartilhou com os fãs que a decisão não havia sido tomada por ela, já o cantor Léo Santana decidiu não se pronunciar sobre o assunto logo no início, mas, depois de alguns dias, o gigante divulgou que a decisão dele foi por uma questão íntima, que só envolve o casal.