De olho na Copa, Douglas Costa comemora triunfo: 'aproveitei bem'

Atacante da Juventus é um dos jogadores que ainda buscam uma vaga na lista final de Tite para o Mundial

O triunfo sobre a Rússia, na tarde desta sexta-feira (23), no estádio Luzhniki, em Moscou, foi a penúltima oportunidade para os jogadores que ainda não estão garantidos no time que vai à Copa do Mundo, em junho, provarem para o técnico Tite que estão em condições de serem convocados.

Um desses jogadores é o atacante Douglas Costa. Substituto de Neymar, que ficou fora do duelo por conta de uma lesão no pé, o jogador Juventus comemorou a sua participação na partida. Ele atuou durante todo o duelo e vive a expectativa de ser lembrado pelo treinador na lista final para a Copa.

"Acho que não só eu, mas a equipe toda jogou muito bem, soube ter paciência, criar as oportunidades. E felizmente conseguimos marcar. Eu penso que esse é o caminho, as coisas que eu venho fazendo na Juventus, venho buscando por aqui também. Acho que aproveitei bem", analisou Douglas.

Questionado sobre a função que exerceu diante dos russos, quando atuou aberto na ponta esquerda, Douglas afirmou que já está adaptado e que não tem preferência pelo lado do campo. "Sou bem habituado a fazer os dois lados. Tive bastante tempo para me adaptar aos dois lados, então não prefiro nenhum lado", explicou.

Quem também comemorou o triunfo foi o zagueiro Miranda. Foi dos pés dele que o Brasil iniciou a reação no segundo tempo e abriu o caminho para o triunfo. "O jogo realmente estava difícil, nossa equipe tomou muitos contra-ataques. Felizmente, a gente soube suportar bem os momentos difíceis do jogo, fomos felizes num lance de bola parada. Eu acreditei que o Thiago poderia desviar e fui feliz ao fazer o gol", disse o defensor.

O Brasil volta a entrar em campo na terça-feira (27), quando encara a Alemanha, em Berlim. Será a primeira vez que as duas seleções vão se enfrentar desde o triunfo alemão por 7x1 na semifinal da copa do Mundo de 2014.