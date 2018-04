De olho na Copa, Gol lança campanha com 'substitutos' de Neymar

Em peça publicitária, atacante usa o tempo livre para se preparar para o Mundial

De olho na Copa do Mundo da Rússia, a companhia de linhas aéreas Gol lançou, nesta sexta-feira (13), em cerimônia na sede da CBF, no Rio de Janeiro, sua campanha como transportadora oficial da Seleção. Embora tenha o craque Neymar como garoto propaganda, a empresa aérea inovou ao não utilizar o camisa 10 da Seleção em nenhum dos seu vídeos e peças publicitárias.

A ausência de Neymar no material tem uma explicação atrelada ao marketing: de acordo com a Gol, mais do que fazer campanha, o atacante precisa usar todo o tempo disponível para se preparar e chegar "voando" no Mundial. Neymar se recupera de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito e só deve voltar aos gramados em maio, enquanto a estreia do Brasil na Rússia será no dia 17 de junho, contra a Suíça.

“A Gol acredita em tempo bem aproveitado, e para isso busca valorizar todos os momentos da viagem, proporcionando ao cliente a melhor experiência. Usar o tempo do Neymar de forma inteligente foi o jeito que encontramos de estarmos todos juntos com a Seleção e fazer a torcida gritar muito o nosso nome”, explicou o diretor de marketing da empresa, Maurício Parise.

Sem Neymar, o sósia oficial do craque, Gabriel Lucas, de 21 anos, foi um dos escalados para estrelar a campanha. Ele conta que há seis anos imita o atacante e nesse período já foi contratado para festas e eventos. Segundo Gabriel, o cachê para se passar pelo jogador do PSG é de R$ 3 mil, em média.

“Isso começou meio sem querer, um dia fui no CT do Santos com a minha tia e, ao chegar, tinha muita gente da imprensa, garotos assistindo ao treino, e todos vieram para cima de mim achando que era o Neymar. Quando eu percebi já tinha passado em vários programas de televisão. A partir daí eu comecei a imitar ele”, conta Gabriel.

Além do sósia, fazem parte do elenco de "substitutos" do atacante o meia Alan, camisa 10 da seleção brasileira sub-17 e Gil Cebola, "parça" oficial do jogador.

“Fazia todo o sentido usar Neymar, principal nome da companhia, nessa campanha. Mas tudo que a Gol faz é pensando no tempo. Juntando essa equação de transportadora da Seleção, tempo e Neymar, chegamos ao resultado de que é preciso ter o Neymar pronto para que ele possa fazer o torcedor gritar gol duas, três vezes por jogo”, afirma Henrique Del Lama, um dos responsáveis pela criação da campanha.

Veja o vídeo a seguir:

*O repórter viajou a convite da Gol Linhas Aéreas.