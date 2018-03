De olho na Juazeirense, Guto Ferreira comanda treino tático

Tricolor visita o rival no estádio Adauto Moraes na primeira partida da semifinal do estadual

Focado no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, sábado (17), às 18h30, contra o Juazeirense, o Bahia voltou a treinar nesta quinta-feira (15), no Fazendão. A atividade foi realizada sem a presença da imprensa e o técnico Guto Ferreira aproveitou para realizar uma atividade tática. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o atacante Élber, o lateral Mena e o volante Gregore treinaram normalmente. As baixas ficaram por conta do lateral João Pedro e dos meias Allione e Régis, que fizeram tratamento de fisioterapia.

O elenco tricolor realiza o último treinamento antes do confronto na sexta-feira (16) pela manhã e viaja às 16h20 para Petrolina. O jogo será disputado na cidade vizinha, em Juazeiro, no estádio Adauto Moraes. O jogo de volta será no dia 25, às 16h, na Fonte Nova.