De olho na vaga de desembargador, advogados se movimentam para conseguir apoio

por Luan Santos

O edital para vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ) pelo quinto constitucional ainda não saiu, mas os interessados em se tornar desembargador já se movimentam em busca de apoio. O integrante da Corte é escolhido pelo governador Rui Costa (PT). Antes, porém, os advogados baianos elegem seis nomes para serem enviados ao TJ, que reduz a lista para três e envia ao chefe do Executivo. Pelo menos três advogados já estão se articulando para conseguir votos e figurar na lista sêxtupla. Entre eles está Gildásio Rodrigues, que integrou a lista tríplice para juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Outro nome apontado por advogados é Lia Barroso, que foi a mais votada para a vaga de desembargador em 2015. Esmeralda Oliveira, ligada ao PCdoB e que já concorreu à vaga em 2012, também está no páreo.

Olho nele

Dentre eles, Gildásio é apontado como “favorito” do presidente do TJ, Gesivaldo Britto, com quem teria boa relação.

Contra-ataque

Dez parlamentares da Bahia apresentaram uma nota de repúdio ao Ranking dos Políticos, que coloca quatro baianos entre os 30 piores do Brasil. De acordo com a nota, o ranking não “avalia o desempenho dos deputados de forma isenta, ao contrário, o site pontua positivamente as votações a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), contra as investigação do presidente Michel Temer (MDB) e a favor da reforma trabalhista e da terceirização”. Entre os que assinam estão Luiz Caetano (PT), Afonso Florence (PT), Waldenor Pereira (PT) e Daniel Almeida (PCdoB), deputados com pior avaliação do estado.

Transplante de árvores

A Prefeitura de Salvador dará início, no próximo sábado, ao transplante de 100 árvores, entre palmeiras e coqueiros, que estão localizadas na área das obras dos corredores do BRT, na Avenida ACM, nas proximidades do Cidade Jardim. Elas serão retiradas inteiras, com as raízes, e plantadas no gramado do Parque da Cidade. As árvores serão transplantadas em função da primeira etapa das intervenções, que vai ligar o Parque da Cidade até a região do Shopping da Bahia. O projeto completo prevê o início dos corredores na Lapa.

Alternativa

Após o Novo Núcleo de Cirurgiões Pediátricos da Bahia (NN) desistir de assinar contrato com o estado, a Secretaria da Saúde da Bahia fará uma contratação na modalidade dispensa emergencial. O motivo da desistência foi que eles queriam dar plantão em regime de sobreaviso. A pasta anunciou que vai recrutar profissionais em Rio de Janeiro e São Paulo. Empresas baianas e de outros estados manifestaram interesse.

Resposta

A NN informou que a exigência de plantão presencial torna a execução do serviço impossível para qualquer empresa com menos de 50 cirurgiões. Ela conta com 22 sócios e 15 celetistas para os três hospitais base e cinco unidades satélite. Ressalta que o sobreaviso é regulamentado e era previsto no termo de referência da licitação.

"Composição de chapa deve ser feita com muita cautela e respeito a todos os partidos. As conversas estão avançando com muita tranquilidade", José Ronaldo, pré-candidato ao governo, do DEM, ao negar que haja acordo sobre formação da chapa

Pílula

Apoio

A senadora Lídice da Mata (PSB) ganhou o apoio do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro) para a disputa por uma vaga na chapa majoritária do governador Rui Costa (PT). O coordenador da entidade, David Bacelar, já avisou que a categoria votará, para o Senado, na socialista e em Jaques Wagner (PT).