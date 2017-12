De surpresa, Cruzeiro anuncia volta de Fred

Atacante volta ao time que o consagrou entre 2004 e 2005

Poucas horas depois do Atlético-MG comunicar a rescisão contratual amigável do atacante Fred, o jogador ‘atravessou a rua’ e foi anunciado pelo Cruzeiro, clube que defendeu entre 2004 e 2005.



“Fala, Nação Azul! Tô aqui com muita felicidade pra expressar minha gratidão a todos vocês pelo carinho, em especial ao Itair, ao presidente Wagner por estarem realizando o desejo do meu coração que é conseguir voltar pra minha casa. Tenho certeza que vamos comemorar muitos gols juntos, títulos importantes. Então, quero aproveitar pra desejar um Feliz Natal pra tudo mundo, e não vejo a hora da apresentação. Deus abençoe a todos. E agora estamos mais juntos do que nunca”, disse o atacante em vídeo divulgado pela Raposa.



Aos 34 anos, Fred tinha proposta do Flamengo e de uma clube do Catar e era pretdendido também pelo Fluminense, mas resolveu voltar para o alviazul. No Galo, ele atuou em 83 jogos, marcado 42 gols. Pelo Cruzeiro, foram 71 jogos e 53 gols, números que levaram Fred a ser trasnferido para o Lyon, da França.



No Cruzeiro, Fred reecontrará Rafael Sóbis e Thiago Neves. O trio foi fundamental para o título carioca e brasileiro do Fluminense em 2012.