De UTI aérea, Maluf chega em SP para cumprir domiciliar

Ele estava internado em hospital no Distrito Federal

O deputado federal afastado Paulo Maluf (PP-SP) deixou nesta sexta-feira (30) o hospital Home, em Brasília, e seguiu para São Paulo em uma UTI aérea.

Maluf está internado desde a quarta (28), depois de sentir "fortes dores" na lombar. A recomendação é que ele siga em tratamento na capital paulista. O laudo médico aponta que seu estado de saúde é considerado "estável", por isso a viagem foi autorizada. O político viajou em um jatinho adaptado, com acompanhamento de uma equipe médica.

Maluf estava no Complexo Penitenciário da Papuda desde 22 de dezembro do ano passado. Agora, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, depois de sua internação, que siga cumprindo sua pena em prisão domiciliar.

Na decisão, o ministro Dias Toffoli diz que a defesa de Maluf apresentou documentos que mostram que o político de 86 anos está com "graves problemas relacionados à sua saúde no cárcere, em face de inúmeras e graves patologias que o afligem".

Ele foi condenado pelo STF a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro, crime cometido na época em que foi prefeito de São Paulo, de 1993 a 1996. Não há informação sobre se Maluf vai usar tornozeleira eletrônica - de acordo com a Secretaria de Segurança do DF, a decisão seria do STF. No habeas corpus, no entanto, não há menção ao dispositivo.

(Foto: Reprodução)