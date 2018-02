De vento em popa

Por Donaldson Gomes

O ano de 2017 foi de crescimento para o setor portuário brasileiro, que registrou um crescimento de 8,3% e a movimentação de 1,086 bilhão de toneladas, de acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A movimentação de contêineres aumentou tanto em toneladas quanto em unidades TEUs (sigla em inglês que equivale a um contêiner de 20 pés). Foram movimentados 106,2 milhões de toneladas (valor 6,1% superior ao registrado em 2016), transportadas em 9,3 milhões de TEUs (aumento de 5,7%). O maior incremento ficou por conta dos granéis sólidos, com alta de 10,3%. Milho e soja apresentaram crescimento de 71,8% e de 31,5%, respectivamente, na comparação 2017/2016.

Por aqui

Entre os portos baianos, os ventos também foram favoráveis. Os terminais públicos, administrados pela Companhia das Docas da Bahia (Codeba), tiveram o melhor resultado operacional da história. Foram 11,9 milhões de toneladas movimentadas, o que representa um crescimento de 7,3% em relação ao ano anterior. O incremento de 805 mil toneladas no ano contou com algumas cargas pioneiras, como a importação de óleo diesel. O Porto de Aratu-Candeias, isoladamente, registrou também um novo recorde anual na movimentação de carga, por toneladas, de 7,1 milhões. O desempenho do Porto de Salvador alcançou 4,5 milhões de toneladas de cargas movimentadas em 2017, além de 310 mil TEUs. O Porto de Ilhéus apresentou incremento de 15%, principalmente graças à movimentações da amêndoa do cacau e minério de Magnesita.

Movimento intensa na cabotagem

No Terminal de Contêineres (Tecon) do Porto de Salvador, a movimentação de carga via cabotagem (com outros portos brasileiros) também apresentou crescimento recorde, de 17%. Ao todo, 66.570 TEUs foram movimentados de janeiro a dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado a Cabotagem alcançou o melhor resultado dos últimos 2 anos atingindo a marca de 4.200 contêineres movimentados, crescimento de 16% frente a movimentação registrada no mesmo mês de 2016. Este crescimento é fruto da parceria desenvolvida com os armadores e do desenvolvimento de células específicas para cabotagem e novos negócios. A movimentação de arroz cresceu 10% e a de produtos de varejo chegou a 36%. “Entre as vantagens (da cabotagem) está a possibilidade de redução de custos entre 15% a 30% nas rotas de longa distância. Esse tipo de transporte também é mais seguro para as cargas, com menor risco de avarias e roubo”, explica a diretora comercial do Tecon Salvador, Patrícia Iglesias.

No ritmo do Carnaval. O Carnaval deste ano também foi melhor para o Salvador Norte Shopping. O centro de compras registrou crescimento de aproximadamente 20% no fluxo de clientes, atraídos por iniciativas como o Expresso Salvador, além da chegada de turistas à capital baiana – o aeroporto está a apenas 5 minutos do shopping.

Expo Revestir. O Grupo Fragnani, um dos maiores no Brasil na produção de pisos e revestimentos cerâmicos, está apostando na Expo Revestir, conhecida como a Fashion Week da arquitetura e construção”, de 13 a 16 de março, em São Paulo, para crescer. Com duas marcas produzidas em Dias d'Ávila, a Incenor e a Tecnogres, o grupo lançará na mostra, entre outras novidades, linhas de porcelanato polido.