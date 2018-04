De virada, Isner vence Zverev e leva Masters 1.000 de Miami

Esse foi o 13º troféu de simples do tenista de 32 anos no circuito da ATP

Número 17 do mundo, John Isner agora é dono do seu primeiro troféu Masters. O americano bateu o alemão Alexander Zverev, 5º do mundo, na final em Miami por 2 sets 1, de virada, com parciais de 6/7 (7/4), 6/4 e 6/4. Com o resultado, subirá oito posições, figurando na nona colocação a partir da atualização desta segunda-feira (2).

Aos 32 anos, Isner não havia sido campeão de nenhuma competição nesta temporada. Com a conquista, também acabou com outro jejum: foi sua primeira vitória em quatro duelos com Zverev, seu algoz na edição passada de Miami. Agora, soma 13 taças da ATP na carreira.

O saque foi o grande destaque do americano no jogo. Especialista no fundamento, assinalou 17 aces, contra 10 de Zverev. Destes, oito foram marcados no primeiro set, mas o tenista não conseguiu aproveitar nenhuma das cinco chances de quebrar o saques do alemão. No tie-break, o europeu levou a melhor e fechou em 7/4.

Durante o segundo set, Isner não se deixou abater e buscou a reação, ganhando os games de saque. No único break point cedido por Zverev, fez 5/4 e logo finalizou em 6/4. A parcial foi a mesma no set seguinte, assegurando a vitória do anfitrião.

Um americano não triunfava no torneio desde 2010, quando Andy Roddick ergueu pela segunda vez a taça do evento. Antes deste jogo, Isner sido derrotado em três finais de torneios Masters 1000: 2012 em Indian Wells; 2013 em Cincinnati e 2016 em Paris.