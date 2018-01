De volta ao Bahia, Elber quer 'retribuir' esforço da diretoria

Atacante revelou que passou pela base tricolor aos 11 anos

Ainda não dá para dizer que o atacante Elber já se sente em casa no Fazendão. No entanto, voltar ao local onde treinou durante mais ou menos um ano, na infância, o deixou bastante à vontade na apresentação como jogador agora profissional do Bahia.

"Fiz peneira em Alagoas, com 11 anos. Passei, vim aqui, fiquei um ano, dos 11 aos 13, e depois segui meu caminho mundo afora. Fui direto pro Cruzeiro", lembrou. Aos 25 anos, Elber foi o único reforço confirmado até então para o setor ofensivo. O desejo da diretoria nele é antigo e finalmente se concretizou.

"Muito lisonjeado de estar presente nesse grande clube. Soube da força que tem essa camisa, a torcida que empurra esse time. Agradecer a Diego (Cerri, diretor de futebol) e ao presidente que fizeram uma força enorme para eu estar aqui. Espero retribuir em campo com gols", disse.

Conhecido pela velocidade, Elber falou sobre suas principais caracaterísticas para os tricolores que não o acompanharam no Cruzeiro e no Sport, quando se destacou na campanha do rubro-negro pernambucano na Série A de 2015, que terminou na sexta posição.

"Sou um jogador que gosto de jogar pelos lados, gosto de jogar por dentro, gosto de ir para cima do adversário. Acho que isso é um ponto forte da minha característica. Gosto de dar assistência e, se sobrar, fazer uns gols também", finalizou. Gol, no entanto, não é o ponto forte: no ano passado, marcou apenas um em 39 jogos pelo Cruzeiro.