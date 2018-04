De volta, Nino vive expectativa de conquistar seu terceiro Baiano

Bicampeão estadual pelo rival Vitória, lateral quer marcar seu nome na história tricolor

Conquistar o título do Campeonato Baiano é o principal objetivo do Bahia nos próximos dias. Quando a bola rolar no domingo (8), às 16h, no Barradão, o tricolor estará a apenas um empate de faturar o seu 47º caneco do estadual. Glória que grande parte do elenco pode experimentar pela primeira vez, mas que o lateral Nino Paraíba sabe bem o que é.

De volta ao time depois de cumprir suspensão no primeiro jogo da final, Nino é o jogador do elenco que mais vezes venceu o Baianão. Foram dois títulos (2010 e 2013) nos quase seis anos vestindo a camisa do rival Vitória, de junho de 2009 a abril de 2015. Agora, ele afirma que está pronto para marcar o nome na história pelo tricolor.

"Estou me sentindo muito feliz de chegar aqui no Bahia e já disputar uma final contra o rival dele, isso para mim é muito gratificante. A gente sabe que o Vitória é uma grande equipe, mas vamos lá para vencer", afirmou o lateral.

Caso conquiste o título pelo Bahia, Nino Paraíba vai entrar em uma lista de jogadores que venceram o estadual atuando pelos dois maiores clubes do estado. A relação conta com nomes como Arturzinho, Osni, Uéslei, Preto Casagrande, Bebeto Campos e, mais recentemente Vander, Uelliton, Júnior 'Diabo Loiro' e Maxi Biancucchi.

"Sabemos que temos uma grande equipe e que podemos ir lá fazer um grande jogo e sair com o resultado positivo e o título, que é o mais importante", analisa Nino.

Válvula de escape

Com o retorno de Nino Paraíba, Guto Ferreira ganha um reforço importante na parte ofensiva. O lateral tem sido um dos destaques do time e afirma, que apesar das dificuldades de jogar no Barradão, vai manter o seu estilo de partir para cima da defesa adversária.

"A gente sabe que o regulamento é nosso, mas temos que ir com o objetivo de ganhar o jogo. Se a gente for pensando no empate, termina perdendo. Eu vou jogar da mesma maneira que venho jogando o campeonato inteiro, não vai ser a final que vai mudar o meu estilo de jogo. Esse é o meu ponto forte e vou dar sempre o meu melhor", garante o camisa 2.

Depois de ser internado na madrugada, Guto Ferreira afirma que está tudo ok (Felipe Oliveira / EC Bahia)

Depois do susto com o técnico Guto Ferreira, internado no Hospital da Bahia na madrugada desta quarta (4) com um quadro de arritmia cardíaca, o elenco do Bahia voltou aos treinos em clima de mistério. Após ter alta pela manhã, Guto comandou um treino fechado à imprensa, à tarde, e começou a esboçar o time que vai jogar a final. A expectativa é que a equipe tenha apenas uma mudança, com Nino entrando na vaga de João Pedro na lateral direita.