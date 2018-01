Debaixo de chuva, Lorena Improta participa de ensaio da Viradouro

Dançarina é musa da escola de samba para o Carnaval deste ano

A dançarina baiana Lorena Improta deu um show de simpatia ao participar do ensaio de rua da escola de samba Viradouro, a qual ela foi escolhida para desfilar como musa. Neste fim de semana, Lore esteve junto com a escola pelas ruas de Niterói mesmo debaixo de chuva.

(Foto: Leandro Lucas/Divulgação)

Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota) em 18 de Dez, 2017 às 4:00 PST

Relação reatada

A loira e Léo Santana reataram o relacionamento nesta última semana, segundo anúncio feito no Festival de Verão. "Eu e Lore voltamos. Conversamos bastante, senti que os fãs ficaram muito abalados, amigos e familiares também... Não houve um grande motivo, foi mais devido a não nos vermos por causa da agenda de ambos. Mas a gente se ama muito, vcs percebem a verdade de quando a gente tá junto. A gente se gosta tanto, se respeita tanto.. No meio em que a gente trabalha é dificil encontrar gente bacana. Aí conversamos. Falei 'eu te ajudo, você me ajuda, vamos tentar resolver essa questão das agendas'. E graças a Deus a gente se entendeu e tá de volta", comentou ele antes de subir ao palco.

Lore e Léo reataram (Foto: Divulgação)

Os artistas, que ficaram noivos em agosto, anunciaram o fim do noivado semana passada. Na época, estavam sem usar alianças há alguns dias e os seguidores nas redes sociais já estavam desconfiando do término. A ausência de fotos e publicações juntos nos perfis dos dois também deixaram os internautas com a suspeita. Em nota, a assessoria de imprensa do casal disse que o motivo do término foi a incompatibilidade de agendas dos dois: "Eles raramente se viam devido à correria de ambos e, quando estava juntos, era por muito pouco tempo, porque ambos sempre tinha trabalhos para fazer". Na manhã do último sábado (9/12), a dançarina disse, em seu Instagram Stories, que a decisão foi do cantor. "Infelizmente não foi uma decisão minha, mas vida que segue porque tem muito trabalho", falou aos seguidores. Alguns dias antes, na quitna-feira (6/12), numa entrevista coletiva sobre o seu Verão, o cantor disse que pensava em ter filhos com Lore.

Noivado

O pedido de casamento foi feito em agosto após seis meses de namoro. O anúncio foi feito através da conta do Instagram de Léo. "Começo o dia com essa 'verdade de imagem' 6 meses hoje 9/07 ao seu lado. Confesso que vem sendo os melhores 6 meses da minha vida. Obrigado por ser minha namorada, minha parceria, minha amiga, minha noiva, isso, minha noiva, minha neni, EU TE AMOOO. Juntos tenho certeza que iremos além!", escreveu o cantor na época.

Na postagem, os fãs comemoraram muito e desejaram felicidades ao casal. "Já estava até preocupada. Nunca mais tinha visto nada ,nenhuma declaração", escreveu uma fã nos comentários. Léo e Lorena estavam juntos desde janeiro deste ano e arrancavam suspiros nas redes sociais com suas declarações.