Decoradora de Ivete Sangalo dá dicas para montar quarto de bebê

Conheça as tendências de decoração para o espaço dos nenéns; pais devem estar atentos à necessidade de aumentar a vida útil dos móveis

Projeto da arquiteta Lu Raunaimer usa mobiliário que acompanha o crescimento da criança



A preparação para a chegada do bebê é um momento único, e uma das principais etapas é decorar o quarto que abrigará o novo membro da família. Seja decoração clássica, contemporânea, temática ou minimalista, depende do gosto dos pais. Porém, para evitar um visual com prazo de validade e novos gastos em um futuro próximo, é importante estar atento a dicas e tendências que nunca saem de moda.

Nos últimos meses, o Brasil acompanhou a gestação de Marina e Helena, filhas de Ivete Sangalo, e antes mesmo do “evento” que foi o parto das gêmeas, cada detalhe do enxoval foi visto pelos fãs através das redes sociais da cantora. Apesar de não divulgar maiores detalhes do projeto em respeito à privacidade da família, a arquiteta paulista Lu Raunaimer, responsável pela decoração do quarto das gêmeas, explicou que a montagem trouxe um layout clean, repleto de exclusividade. “O quarto foi planejado em cada detalhe diretamente por Ivete, que fez questão de escolher cada item e acabamento”, explica. “Do tapete ao papel de parede, tudo foi feito com exclusividade. O enxoval foi confeccionado em linho belga tingido em um Pantone específico para harmonizar no quarto”, completa a arquiteta.

“O quarto foi planejado em cada detalhe diretamente por Ivete, que fez questão de escolher cada item e acabamento” - Lu Raunaimer, arquiteta.



Segundo ela, todos os itens de decoração do quarto, inclusive o berço, foram exclusivamente para o projeto, com intervenções e escolhas diretas de Ivete, tudo da melhor qualidade, mas mantendo um padrão clean e elegante no projeto. “O berço 50 plus foi desenhado, prezando pela proximidade entre as gêmeas. A madeira, freijó, foi escolhida por ela em corte ainda no Pará, o berço foi produzido no Rio Grande do Sul por uma equipe de marcenaria que fez todo o trabalho manualmente. A peça pesa quase 200kg e é totalmente feita em madeira maciça. Além disso ele também evolui para minicama, atendendo as meninas até os 5 anos”, conta.

Berço que pode ser convertido em mini camas. Projetado exclusivamente para Ivete. (Foto: Divulgação)

Crescimento rápido

Nem todos os pais teriam condições de se envolver - e de de pagar - tanto na decoração do quarto dos filhos. Mas a lição passada pela cantora é válida para todos: na hora de escolher a cara do espaço dos pequenos é importante pensar o ambiente de olho no futuro, para que o crescimento da criança não demande uma redecoração do aposento.



Para o designer de interiores Ed Vasco, é fundamental tomar cuidado com a escolha do berço, principal item de mobília, que apesar de perder a utilidade conforme a criança vai crescendo, a depender do modelo, pode servir por um bom tempo. “Sempre recomendo a utilização do berço americano, que por ser maior pode continuar servindo ao longo dos primeiros anos, ou berços que possam ser convertidos em minicamas”, aponta.



Quando o assunto é a pintura do quarto, a arquiteta Lu Raunaimer destaca que uma boa alternativa é fugir do óbvio e fazer o quarto para que os pais se sintam bem, como uma extensão da decoração da própria casa. “Temas não são os mais indicados, mas trabalhar com cores é sempre uma boa saída para aproveitar os itens de decoração por mais tempo”, aponta. “Estamos apostando no rosa nude (levemente bege) e no azul grizio (acinzentado), são duas cores bem conhecidas de quarto de bebê, mas de modo mais moderno. Papéis de parede estão sempre em alta, agora cobrem da parede ao teto com desenhos cada vez mais modernos”.

Projeto do arquiteto e Ed Vasco para um quarto temático (Foto: Divulgação)

Especialistas dão dicas de pechinchas

Decorar um quarto de bebê pode ser uma tarefa desafiadora, principalmente quando levamos em consideração os custos diversos que a chegada do pequeno pode gerar: enxoval, fraldas, acessórios, entre outros. Por isso é necessário estar de olho nas possibilidades de pechincha para conseguir um preço mais em conta.



A dica da designer de acessórios Ana Paula Pereira, mãe de Iara, de nove meses, é buscar opções baratas em lojas do comércio de rua, mesmo aquelas que não são especializadas em artigos para bebês. "Quando estava decorando o quarto de Iara encontrei muitas peças em lojas da Avenida Sete de Setembro e da Baixa dos Sapateiros", lembra. "Uma boa opção é a Ponto das Festas, nos Mares, lá é possível encontrar luminárias de led, que formam uma tendência muito forte no momento, adesivos, quadros, artigos de cerâmica e outras peças bem em conta". A principal vantagem das lojas de rua, segundo Ana Paula, é a possibilidade de negociar diretamente com o gerente, podendo até conseguir um desconto maior no pagamento à vista, por exemplo.

A designer Ana Paula Pereira usou a criatividade para montar o quarto da filha com um ótimo custo benefício. (Foto: divulgação)

A decoradora, porém, ressalta que lojas mais famosas não devem ser descartadas. É comum que grandes lojas, em período de troca de coleção, ofereçam aquele desconto para queima de estoque, e assim é possível comprar um produto bom, com garantia, por um ótimo custo benefício. "Em uma dessas promoções comprei o berço, na Barrigudinhas e Chorões, no Shopping Paseo. As pessoas costumam achar que é uma loja cara por estar em shopping, mas eles sempre têm boas promoções".



Já a decoradora Jéssica Mendes, mãe de Joaquim, afirma que uma das maiores aliadas na hora das comprar para a decoração é a internet. "Os preços são muito em conta, com descontos em relação a lojas físicas. Isso sem contar a comodidade da entrega em domicílio, já que grávida quase não tem tempo para nada", aponta.

Onde decorar o quarto do neném



Planeta Bebê A famosa rede tem lojas localizadas nos shoppings, Barra, Paralela, Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping.

Tok&Stok A loja física fica na Avenida Tancredo Neves, Caminho das Árvores. Mas também é possível comprar pela loja online.

Barrigudinhas e Chorões Oferece catálogos com opções para vários bolsos. A loja funciona no Shopping Paseo, no Itaigara.

Casa do Bebê Opções variadas de decoração, utilidades e enxovais. A loja fica na Av. JJ Seabra (Baixa de Sapateiros)

Oito Baby Loja com ambientes decorados e grande variedade de opções. Funciona na Avenida Otávio Magabeira, em Armação.

Ponto das Festas Especializada em decoração de eventos, o catálogo também apresenta variedade de peças para decorar o quarto do bebê. Rua do Imperador, Mares.