Defensoria Pública abre seleção para 55 vagas de estágio

Inscrições, que custam R$ 12, acontecerão de 5 a 27 de março

Será publicado neste sábado (3), no Diário Oficial do Estado, o edital para seleção de estagiários para a Defensoria Pública do Estado da Bahia. São 55 vagas para ensino médio e técnico em Administração, Contabilidade, Informática e Logística. A seleção será feita com supervisão da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado (Esdep), e executada pela Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Cefet).

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Fundação Cefet Bahia de 5 a 27 de março e vão custar R$ 12. Para se inscrever, é preciso estar matriculado, com frequência regular, ter disponibilidade para carga de 4 horas diárias, ter no mínimo 16 anos completos até a data da contratação e ter boa saúde física e mental para exercer o cargo.

A seleção terá somente uma etapa, através de prova escrita com 40 questões objetivas, com caráter eliminatório e classificatório. A bolsa auxílio é de R$ 391.

O prazo de validade do concurso será de um ano, contado a partir da data da homologação, podendo este prazo, antes de esgotado, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração da Defensoria Pública.