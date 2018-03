Defensoria Pública questiona Correios sobre reajuste

Na Bahia, os serviços podem chegar a 31% de reajuste

A Defensoria Pública da União (DPU) no Rio de Janeiro abriu procedimento para avaliar os reajustes de preços a serem aplicados pelos Correios a partir do próximo dia 6. Uma das ações da empresa é passar a cobrar R$ 3 para cada encomenda enviada para a cidade do Rio. A justificativa é a violência na cidade.

Os Correios também informaram que haverá um reajuste para os serviços oferecidos à população. Em média, para objetos postados entre capitais e em âmbitos locais, serão reajustados em 8%.

A DPU enviou um ofício à estatal questionando quais serviços de encomenda serão alcançados pelos aumentos de preços, qual o valor de cada reajuste, quais os fundamentos financeiros para fazer o cálculo e quantos consumidores serão atingidos. Na Bahia, os serviços podem chegar a 31% de reajuste.

O aumento tem preocupado consumidores, empreendedores e até o Mercado Livre. A Defensoria questionou ainda a cobrança específica para o Rio e pergunta se houve cobranças extras para outros estados com problemas de insegurança.