Defesa Civil inicia vistorias nos circuitos do Carnaval

Os circuitos do Carnaval 2018 começaram a ser vistoriados por funcionários da Defesa Civil de Salvador (Codesal) na manhã desta quarta-feira (17). A ação teve início pelo circuito Barra/Ondina. Os engenheiros e técnicos do órgão realizam um reconhecimento de área para identificar possíveis riscos para o folião durante o Carnaval, como por exemplo bocas de lobo abertas e fiações baixas.

A ideia, de acordo com o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, é que, após identificado os possíveis riscos, os órgãos municipais possam fazer as correções para garantir a segurança dos foliões durante os dias de festa. "É uma checagem do pode gerar riscos para o folião e para as pessoas que, por ventura, venham utilizar esse espaço. A gente faz um apanhado de todo o percurso para identificar, por exemplo, uma boca de lobo aberta ou um poste que esteja inclinado", explica o diretor geral.

Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

A vistoria também tem a intenção de fiscalizar se os órgãos fizeram correções de um levantamento feito em dezembro do ano passado. "Em dezembro, fizemos um levantamento para saber o que tinha de errado nos circuitos. Encaminhamos as demandas para os órgãos e, hoje, além de garantir que tudo foi feito, vamos ver se outras coisas estão fora do lugar", diz Rita Jane, engenheira de segurança da Codesal.

Durante os dias de festas, duas bases serão armadas nos circuitos Barra/Ondina e Campo Grande, com engenheiros dando plantão. Após os desfiles dos trios, nos dias seguintes à folia, a equipe da Codesal realiza novas varreduras. Os circuitos dos bairros populares também serão vistoriados. Ao todo, 30 funcionários do órgão trabalham na operação.