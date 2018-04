Delegação do Bahia deixa a Bolívia e continua 'excursão'

Tricolor só volta para Salvador na segunda-feira; antes, vai estrear no Brasileirão contra o Internacional

Depois de dois dias na Bolívia, a delegação do Bahia deixa a cidade de Santa Cruz de la Sierra nesta sexta-feira (13). O time embarca para São Paulo às 14h05. Na quarta-feira (11), o tricolor perdeu para o Blooming por 1x0, na estreia da Copa Sul-Americana, e agora foca as atenções no Brasileirão. O primeiro adversário do Esquadrão na competição nacional será o Internacional, domingo (15), às 16h, no estádio Beira-Rio.

A viagem para Porto Alegre está programada para as 17h20 de sábado (14). Antes, às 10h, o técnico Guto Ferreira comandará no centro de treinamento do Corinthians a última atividade preparatória para o confronto com o Internacional.

O treino contará com a presença de cinco jogadores que não viajaram para a Bolívia. Poupados da estreia na Copa Sul-Americana, o zagueiro Tiago, o lateral-esquerdo Léo, os volantes Gregore e Elton e o meia Vinícius deixarão Salvador nesta sexta-feira (13) para se unirem ao restante do grupo.

Com um desconforto na coxa, o zagueiro Lucas Fonseca vai desfalcar o time. Ele se machucou durante o Ba-Vi de domingo (8), quando o tricolor conquistou o título baiano. Já ausente nas finais do estadual, o atacante Kayke segue se recuperando de uma contusão no tornozelo.

A delegação só retorna para Salvador na segunda-feira (16).

Confira os jogadores relacionados para enfrentar o Internacional:

Goleiros: Douglas e Anderson;

Laterais: Nino, João Pedro, Léo e Mena;

Zagueiros: Tiago, Grolli, Everson e Rodrigo Becão;

Volantes: Gregore, Edson, Elton, Flávio e Nílton;

Meias: Marco Antônio, Vinicius, Zé Rafael, Allione e Régis;

Atacantes: Edigar Junio, Elber e Júnior Brumado.