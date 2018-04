Demi Lovato adia shows no Brasil para novembro: 'Coração partido'

Cantora disse que teve 'problemas de produção' e não vai se apresentar na América do Sul neste mês

A cantora Demi Lovato adiou os shows que faria no Brasil a partir de domingo (15), em São Paulo. A cantora disse que teve "problemas de produção" e não poderá se apresentar na América do Sul neste mês.

Os shows de Demi foram remarcados para:

"Eu estou com o coração partido", disse Demi Lovato: "Se vocês não puderem nestas novas datas, vamos devolver todo o dinheiro. Eu peço desculpas, sei que é decepcionante".

Além do adiamento no Brasil, os shows de Demi no Equador, Costa Rica e Panamá tiveram que ser cancelados. Essa será a sétima vez da cantora no país. A americana de 25 anos v já veio ao Brasil em 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 e no ano passado.

Os ingressos adquiridos valem para as novas datas. Clientes que optarem pelo cancelamento serão reembolsados de 19 de abril a 19 de maio. Veja cada caso:

1. Compras efetuadas pelo site www.eventim.com.br:

Enviar o número do pedido que deseja cancelar para cancelamento@eventim.com.br inserindo no título do e-mail: ESTORNO DEMI LOVATO;

O cancelamento será realizado automaticamente pelo sistema de venda EVENTIM;

O estorno será realizado na sua totalidade, incluindo as taxas de conveniência e entrega;

A solicitação do cancelamento será enviada para o banco emissor do cartão utilizado na compra. O valor será estornado na fatura de seu cartão, conforme prazos e regras das administradoras dos cartões de crédito;

Uma vez cancelado, não há possibilidade de reversão.

2. Compras realizadas na Bilheteria: