A turnê passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza

A cantora Demi Lovato irá fazer quatro shows em abril no Brasil. A turnê passa por São Paulo (15/4), Rio de Janeiro (21/4), e incluí o Nordeste na lista com apresentações em Recife (17/4) e Fortaleza (19/4). O anúncio foi feito pela própria cantora, na sua conta oficial do Twitter.

Na turnê, ela mostra as músicas do disco Tell Me You Love Me. Informações sobre a venda de ingresso devem ser divulgadas em breve.