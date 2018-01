Denny Denan realiza Encontros de Verão a partir desta quarta (10)

Festa será realizada na Praça Quincas Berro D’Água, Pelourinho, durante as quartas-feiras de janeiro, às 19h

O cantor Denny Denan se prepara para comandar pela primeira vez sozinho seus Encontros de Verão e o Carnaval em Salvador. A partir desta quarta-feira (10), o artista vai mostrar ao público todas as novidades que vem preparando, desde repertório, músicas novas, até performances, figurino e mais.

(Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

A festa será realizada em três edições neste mês de janeiro na Praça Quincas Berro D’Água, Pelourinho, às19h, com a participação de convidados. O show de abertura nesta primeira semana será com a banda Bigg.

Serviço

O que: Encontros de Verão com Denny Denan

Quando: Todas as quartas de janeiro

Primeira edição: 10 de janeiro

Horário: 19h

Local: Quincas Berro D'Água - Pelourinho

Ingressos: R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote)

Vendas: www.armazemvilas.com.br / Bilheteria do Armazém / Balcões de ingressos dos principais shoppings / Loja Armazém Ticket no SNS / Outros canais: Sympla e Peixe Urbano