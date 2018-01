Denny faz hoje primeiro ensaio sem a Timbalada

Cantor comanda, pela primeira vez, os 'Encontros de Verão' todas as quartas

O Verão em que o sol brilha diferente para Denny Denan está apenas começando. O cantor, que iniciou há alguns meses sua carreira solo, após deixar a banda Timbalada, comanda, pela primeira vez, os seus Encontros de Verão, que servirão como aquecimento até o Carnaval.

Leia mais: CORREIO lista dez ensaios que rolam em Salvador neste verão

A partir de hoje, o artista vai mostrar ao público todas as novidades que vem preparando, desde repertório com músicas novas, como a animada Wepa, até performances, figurino e outras surpresas. Denny, que ficou durante 15 anos na banda, projeto de Carlinhos Brown, negou qualquer desavença com membros ou direção do grupo.

A festa da nova fase será realizada em três edições neste mês de janeiro, sempre às quartas-feiras. Todos os shows ocorrem na Praça Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, a partir das 19h, com a participação de convidados especiais.

O show de abertura, hoje, será com a banda Bigg. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote) e podem ser comprados através dos sites Armazém Vilas ou Sympla ou nos balcões de ingressos dos Shoppings.