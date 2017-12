Dentista morre em acidente no sul da Bahia na véspera de Natal

Karyne Dáttoli tinha 33 anos e estava sozinha no momento do acidente

A dentista Karyne Dáttoli, 33 anos, morreu em um acidente na noite desse domingo (24), na BR-415, rodovia que dá acesso aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no Sul da Bahia. Karyne seguia sozinha para uma confraternização em Ilhéus, mas no meio do caminho desistiu da viagem.

Dentista morreu em acidente (Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com o blog do Pimenta, ao fazer o retorno para Itabuna, o carro da jovem, um Peugeot de placa OZC - 6669, foi atingido na lateral por outro veículo. Com o impacto, o carro girou na pista e o corpo da jovem foi lançado para fora. A dentista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal de Itabuna está investigando o acidente. O motorista do veículo que atingiu Karyne fugiu.

O velório da vítima deve acontecer hoje, em Itaquara, no Sudoeste da Bahia. A dentista é filha de um empresário da região de Itabuna.

Carro da dentista foi atingido na lateral (Foto: Divulgação/PRF)