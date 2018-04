Depois de 43 horas de prova de resistência, Kaysar cede imunidade à Família Lima

Os dois ganharam um Fiat Cronos, mas deveriam decidir imunidade entre si

Depois de quebrarem todos os recordes de provas de resistências do BBB, Ana Clara e Kaysar tinham a difícil missão de decidir quem ficaria com a imunidade, já que a prova foi interrompida pela produção do programa.

Os dois ganharam um Fiat Cronos, depois de resistirem por tanto tempo na prova, mas deveriam decidir entre si quem ficaria imune. Durante o programa ao vivo Tiago Leifert pediu que os outros brothers saíssem da sala para que eles pudessem conversar e decidir.

Depois de um tempo de conversa, eles não chegaram a um acordo, e Tiago voltou a ter contato com a dupla e informou que quem fica imune, nem participa da votação que forma o próximo paredão. Ele disse ainda que quem não ficasse com a imunidade poderia participar da prova do líder.

Depois de conversarem de novo, Kaysar decidiu deixar a imunidade para a Família Lima. Ana Clara ficou emocionada com a decisão.

Neste domingo (15), uma prova do Líder vai realizada e, logo em seguida, um paredão será formado. Nesta segunda, haverá a eliminação. A grande final do BBB18 será na quinta-feira (19).