Depois de invadir condomínio, homem sofre tentativa de linchamento em São Marcos

Ele teria tentado roubar uma bicicleta

Um homem foi espancado na manhã desta terça-feira (30), após ter invadido um condomínio no bairro de São Marcos. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que não teve o nome divulgado, teria entrado no local, que fica na Estrada da Muriçoca, para roubar uma bicicleta.

Por volta de 7h10, policiais da Operação Cooper da 50ª Companhia Independente (Sete de Abril) receberam a denúncia de que o homem estava sofrendo uma tentativa de linchamento por populares depois da invasão ao condomínio.

Uma equipe foi até o local e, ao chegar, isolaram o suspeito. Ele foi socorrido e encaminhado ao posto de saúde de São Marcos. “Em seguida, o homem foi apresentado na 10ª Delegacia do bairro, onde a ocorrência foi registrada”, informa a PM, em nota, referindo-se à delegacia de Pau da Lima.

Não há informações sobre quem teria tentado linchar o suspeito.