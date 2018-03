Depois de investir R$ 80 milhões em Salvador, JVF dobrará aporte até 2020

Em entrevista para o CORREIO, Juliana Brito, sócia da empresa, revelou os planos da incorporadora

A sócia da JVF Juliana Oliveira Brito comemora o sucesso dos empreendimentos lançados pela incorporadora e, após aporte que supera a marca de R$ 80 milhões na capital baiana, projeta dobrar o aporte até 2020.

Como tem sido a relação da JVF com o mercado imobiliário da Bahia? Quanto a incorporadora investiu nos últimos anos e como foi a resposta do público?

Entender o mercado e identificar suas demandas é a chave do nosso sucesso. A JVF acredita, apoia e aposta no mercado imobiliário da Bahia. A prova disso é que ofertamos mais de 900 unidades habitacionais, com investimentos na casa dos R$ 80 milhões e 300 empregos gerados somente nos últimos dois anos.

Durante os anos de queda no mercado imobiliário (2014 a 2017), quais foram as estratégias adotadas pela JVF para manter os negócios em alta?

Como diria John Kennedy: “Quando escrito em chinês, a palavra crise compõe-se de dois caracteres, um representa perigo e o outro representa oportunidade”. Nós, da JVF, entendemos que era a oportunidade de nos consolidarmos. Apostamos na manutenção do nosso trabalho, dos nossos lançamentos e estamos colhendo os frutos. Todos os nossos empreendimentos são sucesso de vendas.



Consolidada no mercado de médio padrão, a JVF considera investir em empreendimentos de alto padrão e do Minha Casa, Minha Vida?

Não. Creditamos todo o nosso sucesso à nossa decisão de manter o foco no nosso público-alvo. Entendemos que o mercado baiano ainda tem um déficit muito grande para o consumidor do produto de médio padrão e iremos seguir com a intenção de suprir essa demanda.

Hoje, como encontra-se o estoque da incorporadora? O público já pode começar a se preparar para novos lançamentos?

Temos 400 unidades em estoque e pretendemos, ao longo de 2018, realizá-lo. Temos um banco de terrenos para mais de uma década, então os baianos podem aguardar novos lançamentos para 2019.

Até 2020, quanto a JVF planeja investir na Bahia? Existe uma estimativa para criação de novas unidades? Salvador segue sendo o foco ou o interior também deve receber novos empreendimentos?

Salvador seguirá sendo a única praça de atuação da JVF. Entendemos que um crescimento consistente se baseia em percorrer um caminho perene, dando passos planejados e conscientes a fim de que mantenhamos o nosso diferencial. Até 2020, a JVF pretende dobrar o seu investimento no mercado imobiliário baiano.