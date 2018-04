Deputados do MDB desistem da ideia de mudar em bloco

Por Luan Santos

A dois dias do fechamento da janela partidária, os deputados estaduais que decidiram deixar o MDB não chegaram a um acordo e devem abortar o plano de mudança em bloco para um novo destino. A reunião realizada entre os parlamentares ontem terminou sem definição, e cada um deles deve migrar para legendas diferentes. Eles aguardam o anúncio da decisão do prefeito ACM Neto de concorrer ou não ao governo do estado, mas já a partir de hoje devem estreitar as conversas com as siglas que estão no radar deles.

Alternativas

A possibilidade de ida de pelo menos três deles para o PR não foi descartada. Contudo, com a proximidade do fim do prazo para mudança de partido, os deputados avaliam que precisam encontrar legendas que ofereçam condições favoráveis à reeleição deles. Insatisfeitos na base do governador Rui Costa (PT), os republicanos podem migrar para o grupo de Neto e, assim, seriam reforçados com parlamentares que desembarcaram do MDB.

Apoio do interior

Um grupo de prefeitos e lideranças de cidades baianas vieram à capital, ontem, para endossar o apoio à candidatura do prefeito ACM Neto (DEM) ao governo do estado. Eles participaram da inauguração do hospital municipal e transmitiram a Neto mensagens de incentivo ao democrata, que deve anunciar a decisão até o final da semana. Eles garantem que, apesar de ainda não se declarar candidato, Neto está motivado para a disputa.

Novo lado

Após anunciar saída do PP, o candidato a prefeito nas eleições de 2016 Cláudio Silva vai migrar para base do prefeito ACM Neto. O PHS é o destino mais provável, mas o PSL é a outra alternativa dele. "Sou contra a reeleição. Rui deu uma boa contribuição para a Bahia, mas é importante mudar", afirmou. Cláudio também disse que o modelo de gestão da Bahia “apresenta fadiga, está se esgotando. “É o momento de se buscar um processo de construção diferenciado”, defende.

"É comum a procura por remédios nas farmácias sem receita médica, por indicação de amigos ou mesmo influência de propaganda. Esse hábito, muitas vezes, acaba sendo prejudicial à saúde", Teo Senna, vereador de Salvador, do PHS, ao ressaltar a necessidade de criação de mecanismos para o combate à automedicação, que pode causar reações alérgicas, anular a eficácia do remédio, além de provocar a ocorrência de dependência física e psicológica

Aditivo

O contrato do governo do estado com o consórcio formado entre as construtoras QG e BMV, responsável pela construção das policlínicas de Santo Antônio de jesus e Valença, teve um acréscimo de R$ 2,5 milhões. O aumento representa 11,7% do valor total acordado inicialmente, de R$ 21,5 milhões.