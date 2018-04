Deputados do PT não querem coligação com o PSD

Por Luan Santos

Deputados estaduais do PT se movimentam para impedir que o partido entre numa coligação com o PSD nas eleições deste ano. Eles acreditam que os pré- candidatos pessedistas têm maior densidade eleitoral e, com isso, temem não conseguir a reeleição. Os petistas defendem que a sigla fique de fora do chapão e faça coligação com legendas como PSB e PCdoB. A avaliação é que até mesmo postulantes do PSD sem mandato entram na disputa fortalecidos, a exemplo da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, que deixa a pasta na próxima sexta-feira para se concentrar na eleição.

Articulações

Parlamentares que acompanham as conversas afirmam que há uma queixa de maior benefício do governo para os integrantes da sigla comandada pelo senador Otto Alencar na Bahia. “Todos os deputados do PSD têm mais de 40 mil votos. Do PT, só dois conseguem esta quantia. É uma questão pragmática”, revela um deles. Eles revelaram, contudo, que Otto exige a presença dos petistas na coligação.

Ritmo lento

Dois meses após o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais podem votar, hoje, os primeiros projetos do ano. Segundo o presidente da Casa, Angelo Coronel (PSD), cinco vetos do governador Rui Costa (PT) a propostas dos parlamentares estão na pauta e, caso haja acordo entre as bancadas, serão apreciados. Já as proposições enviadas pelo governo só devem ser votadas em maio, após o trâmite nas comissões. “Não tivemos votações porque não tem o que votar. Limpamos a pauta em dezembro”, disse. Desde a abertura dos trabalhos, todas as sessões foram encerradas por falta de quórum.

Fogo amigo

O secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto, não escondeu sua insatisfação com a Embasa ao participar de um evento, ontem, em Lauro de Freitas para discutir a situação da bacia do rio Joanes. Peixoto disse que tem ouvido reclamações de prefeitos porque o órgão, que é subordinado à pasta dele, realiza obras e deixar buracos para os próprios gestores municipais resolverem. O secretário disse já ter dado um “puxão de orelha” na Embasa em função do problema.

Sem aditivo

Cansados de pagar o combustível mais caro das cidades do Vale do Rio de Contas, moradores de Ipiaú formaram um grupo com mais de cem integrantes e decidiram ir à forra: pesquisam diariamente o preço dos produtos para abastecer em um só posto e garantem preferência para quem oferecer desconto à turma. Agora, farão o mesmo com revendedores de gás de cozinha. Se a moda pega...

O retorno

O deputado estadual Targino Machado deve confirmar, até o final da semana, seu retorno ao DEM após dois anos no PPS. Ele contou à Satélite que o convite para voltar ao partido pelo qual foi eleito em 2014 veio do prefeito ACM Neto (DEM). “O caminho está pavimentado neste sentido. Agora é só esperar ele anunciar a decisão (de ser ou não candidato)”, afirmou.

"A seca vem se perdurando por mais de cinco anos. Mesmo havendo uma melhora com o atual período de chuvas, muitas famílias perderam tudo, passaram fome, se desfizeram do pouco que possuíam para poder manter o que ainda restava", Tom Araújo, deputado estadual, do DEM, ao afirmar que os agricultores familiares baianos estão sem receber pelo Fundo Garantia Safra desde 2016 e, com isso, enfrentam dificuldades