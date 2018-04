por Luan Santos

A bancada do PT na Assembleia Legislativa da Bahia solicitou ao presidente da Casa, Angelo Coronel (PSD), uma mudança em seus nomes. Eles pediram a inclusão de "Lula da Silva". O documento foi assinado pelos 12 integrantes do partido no legislativo baiano. A medida foi tomada em solidariedade ao ex-presidente Lula, preso pela Polícia Federal.

Lista das mudanças solicitadas pelos 12 deputados do PT