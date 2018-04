Derrota para o Inter foi a primeira do Bahia por dois gols no ano

Tricolor também não venceu em nenhuma estreia em 2018

A estreia do Bahia no Brasileirão ficou marcada pela má exibição e consequente derrota por 2x0 para o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, domingo (15).

O resultado fez o time acumular duas marcas negativas na temporada. Uma é que o revés foi o primeiro por dois gols de diferença. A outra é que o Bahia estreou com derrota em todas as competições - falta estrear na Copa do Brasil, em data a definir.

O Bahia disputou 21 partidas oficiais em 2018, com 13 vitórias, três empates e cinco derrotas. Todas as derrotas anteriores haviam sido por 1x0: para o Bahia de Feira no estadual, para Botafogo-PB e Náutico na Copa do Nordeste e para o Blooming na Copa Sul-Americana. Destes, só o jogo contra o Náutico não foi estreia tricolor em alguma competição.

O jogo contra o Internacional foi o segundo na temporada em que o Bahia sofreu mais de um gol. O outro foi com resultado positivo, na goleada de 5x2 sobre o Altos, pela Copa do Nordeste.

Abaixo, a relação de todos os jogos do Bahia em 2018 (derrotas em negrito):

Bahia 0x1 Botafogo-PB – estreia na Copa do Nordeste

Bahia de Feira 1x0 Bahia – estreia no Campeonato Baiano

Bahia 2x1 Jacuipense

Bahia 0x0 Fluminense de Feira

Altos 0x2 Bahia

Jacobina 0x0 Bahia

Bahia 6×1 Vitória da Conquista

Vitória 0x3 Bahia

Bahia 2×1 Náutico

Bahia 2×1 Atlântico

Juazeirense 1×2 Bahia

Bahia 6x1 Jequié

Náutico 1x0 Bahia – 4ª rodada da Copa do Nordeste

Juazeirense 0x0 Bahia

Bahia 5 x 2 Altos

Bahia 3×0 Juazeirense

Botafogo-PB 0x2 Bahia

Bahia 2x1 Vitória

Vitória 0x1 Bahia

Blooming 1x0 Bahia – estreia na Copa do Sul-Americana

Internacional 2x0 Bahia – estreia na Série A