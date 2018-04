Desabafo: veja relato da ex-BBB que ajudou Anitta a emagrecer

Mayra Cardi, coach empresa de emagrecimento Seca Você, auxiliou cantora na perda de dez quilos

A coach Mayra Cardi, que ficou conhecida por sua participação no programa “Big Brother Brasil”, trabalhou com Anitta e a ajudou a emagrecer dez quilos. Durante dois meses, as duas andaram coladas em viagens pelo país.

Emocionada com o relato de Anitta na Brazil Conference, que aconteceu na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, no último fim de semana, ela fez uma postagem dedicada à amiga.

Mayra afirmou ter sofrido preconceito e fez uma postagem enorme no Instagram, num misto de desabafo e homenagem à artista:

“Quando eu aceitei o desafio de viver a sua vida junto com você -sua rotina, seu dia, sua noite, seu show, seu lazer, suas alegrias, suas tristezas-, eu tive que fazer uma escolha: deixar o país onde morava há 6 anos, deixar minha casa, meu marido e meu filho para viver o seu sonho e te ajudar. Assim que eu cheguei e iniciamos, eu sofri um grande preconceito por ser ex-BBB, como se isso incapacitasse todos os meus estudos, dedicação, sabedoria e méritos… […]"

"[…] E vivemos intensamente todo o processo de coach. Mesmo com os preconceitos de todos os lados, ficamos firmes e fortes! Agora você chegou em Harvard para mostrar a todos que foram preconceituosos com você, o quão pequenos eles foram e quão grande você é! E como se não bastasse para meu orgulho de te ver lá, você levou o meu nome, falando do meu trabalho com você e mostrando mais uma vez aos mesmos preconceituosos que eles nada sabem e que quem batalha como nós se machuca sim, mas não desiste até chegar.”

A cantora foi aplaudida de pé ao fim de sua palestra na Brazil Conference, evento organizado por alunos brasileiros da Universidade de Harvard e do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos.

Anitta foi recebida para a palestra que tinha como tema “Music as an instrument for transformation” (música como instrumento de transformação) em Harvard. Ela contou da vida no subúrbio do Rio de Janeiro antes da fama.

Leia o desabafo completo de Mayra: