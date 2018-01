Desabamento de prédio na Bélgica deixa dois mortos e 15 feridos

Edifício caiu na segunda-feira (15) após explosão; polícia encontrou dois corpos nesta terça (16)

O desabamento de um prédio na cidade de Antuérpia, na Bélgica, na noite de segunda-feira (15) deixou dois mortos e 15 feridos, informou a imprensa local nesta terça citando a polícia.

No início da manhã, os socorristas encontraram sob os escombros os dois corpos desaparecidos, anunciou a polícia local. A suspeita de um atentado terrorista está descartada, mas a hipótese de uma explosão por gás ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Três edifícios ficaram completamente destruídos: o local onde ocorreu a explosão e os prédios dos dois lados. As construções dos dois lados e uma terceira na parte de trás também foram bastante afetadas.

O acidente ocorreu por volta das 21h30 da noite (18h30 em Brasília) no bairro de Paardenmarkt, que fica no distrito estudantil, no centro de Antuérpia. Segundo a emissora de TV VRT, moradores da região ofereceram abrigo para que as pessoas que vivem nos locais afetados e nas casas vizinhas, interditadas, pudessem passar a noite. A informação é do G1.