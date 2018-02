Desabamento em obra de metrô no sul da China deixa oito mortos

Investigação sobre a causa está sendo realizada; equipes de resgate trabalham no local

Um desabamento no local de construção de uma nova linha de metrô em Foshan, cidade da província de Guangdong, no sul da China, deixou oito mortos e três desaparecidos, informou a secretaria de Transportes do município nesta quinta-feira (8).

Outras nove pessoas foram hospitalizadas sem risco de morte depois que a construção desmoronou na noite de quarta-feira, informou a secretaria, segundo a mídia estatal chinesa.

Um trecho da rua e da calçada afundou, deixando um ponto de ônibus próximo à beira da cratera, de acordo com fotos e vídeos da mídia estatal. O local era parte da construção da segunda linha de metrô de Foshan.

Esforços de resgate e uma investigação sobre a causa do desabamento estão em andamento, disse o escritório de transporte.

Acidentes no local de trabalho são relativamente comuns na China, que sofre com a deficiência de supervisão e cumprimento dos padrões de saúde e segurança.

Várias cidades do país estão instalando sistemas de metrô subterrâneo em ritmo acelerado, parte de um esforço nacional de modernização do transporte urbano.