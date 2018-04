Deslizamento de pedra de 250 toneladas provoca bloqueio total da Mogi-Bertioga

O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas para atender a ocorrência. A corporação também descartou a possibilidade de pessoas soterradas no local

Um deslizamento de terra voltou a interditar totalmente a rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), acesso alternativo ao litoral norte de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 11. A queda de barreira aconteceu por volta das 5 da manhã, no km 89,5 da rodovia, num trecho de serra, próximo da confluência com a rodovia Rio-Santos (SP-55).

O diretor da Defesa Civil de Bertioga, José Carlos de Souza, informou ao jornal O Estado de S. Paulo que os trabalhos permanecem no local. Segundo ele, uma pedra de 250 toneladas de terra se depositou no meio da rodovia. "Ela estava escondida no morro. Deslizou junto com todo o material proveniente ainda do dia 28 de março quando aconteceu um deslizamento no local. Havia indícios de que tinha um carro com passageiros, mas a hipótese já foi descartada. A interdição nos dois sentidos da Mogi-Bertioga permanece entre os Kms 68 e 98", destacou ele.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a região já estava interditada para obras. Também não houve feridos entre os operários que trabalham na rodovia. Essa é a quarta vez que a rodovia sofre interdição devido a deslizamentos este ano. A queda ocorreu no mesmo local de um dos deslizamentos do mês anterior. O órgão não soube informar a causa do incidente, mas não chovia no local. Não há previsão para liberação das pistas.

Só no mês de março foram duas interdições na rodovia. No dia 28 de março, a Mogi-Bertioga ficou parcialmente bloqueada no sentido norte, também no quilômetro 89, devido a um deslizamento

Equipes contratadas pelo DER já realizavam contenções no trecho, em razão deste deslizamento. Ainda conforme o órgão, apesar do tempo seco, o solo na região, coberto por mata, estava encharcado.

Uma semana antes, no dia 21, a rodovia sofreu interdição por quase dois dias após o deslizamento de rochas e terra no quilômetro 87. Já em fevereiro, houve bloqueio nos quilômetros 82, no trecho de Biritiba Mirim, 87 e 8, em Bertioga, por nove dias.

O DER recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas da Rodovia Oswaldo Cruz. O local do acidente está sinalizado e viaturas da Polícia Rodoviária Estadual também orientam os motoristas sobre os desvios. Em razão das obras, o trânsito já estava sendo direcionado para o Sistema Anchieta-Imigrantes e a Rodovia dos Tamoios.

O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas para atender a ocorrência. A corporação também descartou a possibilidade de pessoas soterradas no local.