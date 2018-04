Despacito é o clipe mais visto do YouTube, com 5 bi de visualizações

O cantor e compositor porto-riquenho Luis Fonsi conquistou mais um feito inédito. Pela primeira vez na história do YouTube, um videoclipe ultrapassou a marca de 5 bilhões de visualizações. Conhecido por ser o intérprete e um dos autores do mega hit Despacito, que passou 49 semanas em primeiro lugar no “Hot Latin Songs” da Billboard, Fonsi esteve recentemente no Brasil, em São Paulo, para divulgar seus shows pelo país, que acontecem em maio.

O cantor cumpriu uma extensa agenda de promoção, participando de inúmeros programas de TV, rádio e internet, e conquistou a todos com o seu carisma e profissionalismo. A turnê Love and Dance irá passar pelas cidades de Curitiba e Rio de Janeiro em maio. Fonsi é um dos maiores nomes da música latina, com quatro prêmios no Grammy Latino (Canção do Ano, Melhor Performance de Música Urbana, Gravação do Ano e Melhor Vídeo) e mais de 11 meses consecutivos no topo das paradas mundiais.

(Foto: Reprodução)

No final do ano passado, o videoclipe superou a trilha sonora de Velozes e Furiosos 7, que até então ocupava a primeira posição com 2.993.651.270. De acordo com o Google, não estão incluídos no recorde o videoclipe de Justin Bieber com Fonsi, que já teve mais de 464 milhões.

Foram necessários apenas 203 dias para "Despacito" se tornar o vídeo mais visto na história do YouTube, com uma média diária de 14,5 milhões de visualizações --o pico em um só dia foi de 25 milhões.

"Quebrar o recorde do vídeo mais visto de todos os tempos no YouTube é realmente incrível, não só para mim, mas para a música latina e para nossa cultura. Tudo o que aconteceu nos últimos seis meses excedeu todas as minhas expectativas, e só estou grato pelas pessoas terem gostado tanto e continuarem a cantar, dançar e compartilhar", afirmou Luis Fonsi, em nota.

Já Daddy Yankee disse que o YouTube tem sido uma plataforma para o sucesso da música. "A indústria da música mudou, as regras da música mudaram e eu reconheço totalmente o papel do YouTube e o poder de sua plataforma. Quebrar recorde de um disco é sensacional e eu estou feliz em continuar a inspirar outros a fazer o mesmo."