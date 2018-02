'Desse jeito você queima meu filme', diz Igor Kannário ao pedir fim de briga

Cantor foi atração no circuito Barra/Ondina

Uma das atrações mais esperadas da noite do circuito Barra/Ondina de sexta (9) no Carnaval de Salvador surpreendeu com um público mais reduzido desta vez. Apostando em dois hits de uma só vez: Embrazando Tudo e Novinha Pode Pá, em parceria com os cantores Lucas e Orelha, seus convidados da noite, revelados no Superstar, da TV Globo. A colaboração já conta com mais de 4 milhões de visualizações no YouTube. Quando um folião mais exaltado iniciou uma briga, Kannário interviu logo: “Ei, ei, rapaz! Vamos respeitar o outro, os trabalhadores, as mulheres. Desse jeito você queima meu filme”, alertou.

Quem é fã das antigas não reclamou do repértório do cantor, que não deixou de fora nenhum de seus hits. Ele cantou Sai da Frente que lá Vem a Zorra, Tudo Nosso e Nada Deles e Depois de Nós é Nós de Novo. Quem assistia tudo com um sorriso nos lábios foi o fã assumido há 8 anos, Ivisson Miranda, 24. “Eu só vim por ele! Conheço ele desde que ele estudava com minhas primas Leilane e Lidiane, na Valéria”, conta.

O barman só tem elogios para seu ídolo e a empolgação é tanta que não pôde deixar de contar a vez em que o conheceu, em um camarote enquanto trabalhava.

Os foliões pipoca terão ainda duas oportunidades de curtir o som do Príncipe do Gueto: segunda-feira (12), às 16h15, no circuito Osmar; e terça-feira (13), às 20h30, no palco montado em Periperi, no Subúrbio Ferroviário.

Na segunda, Kannário promete bater seu próprio recorde: arrastar mais de 3 milhões de foliões. Nos outros dias de Carnaval, Kannário se apresenta em Dianópolis (TO) no sábado (10), Carinhanha (BA) no domingo (11) e, fechando a folia, também terça (13), em Madre de Deus (BA).