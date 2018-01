Destino Verão: descubra Sauípe e Morro de São Paulo

Balneários estão entre os mais importantes roteiros turísticos da Bahia.

Reconhecida como a capital oficial do verão, Salvador está entre os principais destinos turísticos nesta época do ano. Com um fluxo estimado em 2,4 milhões de turistas entre os meses de dezembro e fevereiro, a capital baiana reúne uma programação intensa de festas e eventos, aliados ao clima quente, dias ensolarados e roteiros paradisíacos.

Além dos encantos oferecidos pela capital, a Bahia guarda destinos desejados por nativos e turistas de todo o mundo, a exemplo do Destino Sauípe e Morro de São Paulo. Famosas por suas praias, estruturas de hospedagem e gastronomia, os balneários de Morro e Sauípe estão entre as principais escolhas para quem busca dias de sol, badalação e momentos inesquecíveis.

Sentiu curiosidade? Tá precisando de uma ajuda? Arruma as malas correndo e vem decidir conosco a sua próxima viagem!

Destino Sauipe

Mar, lagoa e mata atlântica reunidos em um só lugar. (Foto: Reprodução)

Localizado no município de Mata de São João, a 74 km de Salvador, o Destino Sauípe já é famoso por ter acesso a uma das melhores praias do estado. O local, envolto por paisagens deslumbrantes e preservadas – que une a Mata Atlântica de restinga, a lagoa e o mar do litoral baiano – reúne opções de lazer e descanso, agregando cenários com praias quase desertas, lagoa para a prática de esportes, áreas de preservação ambiental e trilhas para a prática de esportes de aventura.

Com centros equestres e náutico e a Vila Nova da Praia – formado por bares, restaurantes, lojas de artesanato e shows, o Destino Sauípe abriga também o Casas de Sauípe e Quintas de Sauípe, além do primeiro complexo de resorts do Brasil, a Costa do Sauípe.

Recebendo cada vez mais turistas e baianos, que buscam um destino calmo e paradisíaco para aproveitar a temporada de verão, a Concessionária Litoral Norte espera neste ano, um aumento em torno de 40% no fluxo de veículos - em comparação aos meses de maio, junho e agosto.

Porém, para que não tem casa na região e prefere o conforto e comodidade de um condomínio a se hospedar num hotel, uma opção é o Quintas Private Residences. O condomínio, localizado no Destino Sauípe, tem casas disponíveis para locação e é diversão garantida. O empreendimento fornece infraestrutura de lazer completa com clube com cinema, duas quadras de tênis, quadra de squash, campo de futebol society, parque infantil, apoio de praia e minigolfe proporcionando um verão inesquecível para quem quer garantir um fim de semana diferente ou a casa de veraneio ideal.

Morro de São Paulo

Portal de entrada de Morro de São Paulo. (Foto: Antonio Saturnino)

Foi em Morro de São Paulo, a mais de 400 anos, que a cidade de Cairu nasceu. A pequena Vila que deu origem ao município, guarda um rico patrimônio histórico, com destaque para a fortaleza com 700 metros de muralhas, a Igreja Nossa Senhora da Luz, a Fonte Grande e o Casarão.

Rodeada de águas claras e mornas a Ilha de Tinharé possui uma faixa de praias inabitadas e uma reserva de Mata Atlântica rica em fauna e flora tropical. Neste cenário o turista pode se desafiar em esportes de aventura, náuticos e nos passeios ecológicos. Por isso, todo mundo que vai a Morro de São Paulo, sempre quer voltar.

Segundo dados do Ministério do Turismo, Morro é um dos destinos com maior índice de aprovação e retorno em todo o Brasil. Além disso, o balneário está como o terceiro destino em número de atrações de turistas na Bahia, recebendo atualmente cerca de 100 mil visitantes por ano, distribuídos entre os seus 5400 leitos..

Conseguindo unir belezas diversas, como as piscinas naturais da 4ª praia, o turismo histórico e a Vila, Morro de São Paulo é, sem dúvidas, um dos melhores destinos de verão na Bahia.

