Detento em liberdade condicional é flagrado com drogas

Samuel de Jesus Cruz, 22 anos, foi preso com três sacos de maconha e R$ 55, no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele estava em liberdade condicional e responde a processos por envolvimento com homicídios.

Samuel responde a processos por homicídio (Foto: Divulgação/ SSP)

Segundo o comandante da 14ª CIPM, major Sérgio Marcos Ribeiro, a unidade está intensificando o policiamento na região do Lobato e Plataforma, nesse período de fim de ano. “O intuito é despreocupar a população para curtir esse período com paz e tranquilidade”, destacou.

Samuel foi apresentado na 29ª Delegacia (Plataforma), onde será solicitada a prisão preventiva pela quebra da liberdade condicional.